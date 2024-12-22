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Сегодня, 14:55

Широков — о низкой результативности Соболева: «Возможно, все расстрелял в «Спартаке»

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Экс-футболист сборной России Роман Широков в комментарии «СЭ» поделился мнением о низкой результативности нападающего «Зенита» Александра Соболева.

«Может быть, Соболев пока не адаптировался...Возможно, все расстрелял в «Спартаке». Вдруг придет момент, когда сделают ставку исключительно на него: он забьет 1-2, и все пойдет», — сказал Широков «СЭ».

Также Широков предположил, кого из нападающих следует отпустить «Зениту».

«Наверное, у «Зенита» переизбыток центральных нападающих. От кого нужно избавляться? Может быть, на кого-то есть предложение... Но так понимаю, что оно может быть только на Кассьерру. Соболев и [Лусиано] Гонду только пришли. Соотвественно, если есть предложение, то Кассьерру можно отдать», — добавил Широков.

Соболев присоединился к «Зениту» 30 августа 2024 года. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года и включает в себя опцию продления на еще один сезон.
За 12 матчей в нынешнем сезоне РПЛ27-летний форвард не отметился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 6 миллионов евро.

Дмитрий Барулев, Дарик Агаларов

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Александр Соболев
Роман Широков
ФК Зенит
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