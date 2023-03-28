Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:32

Широков считает, что «Зениту» нужно было разговаривать с Дзюбой о новом контракте

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший капитан сборной России Роман Широков поделился мнением об игре форварда «Локомотива» Артема Дзюбы.

«Для него важны эмоции, ему эти эмоции дал календарь и соперники — сначала «Спартак» в Кубке, потом выезд в Ростов. Уровень у Артема хороший, но если человек не играет в футбол около полугода, а потом выходит и творит такое, вопросов больше к уровню соревнования. Говорил ранее и повторю сейчас — с Артемом надо было разговаривать по продлению в «Зените». Но разговаривать задолго до конца контракта и разговаривать грамотно — никто бы не гарантировал места в основе, но он бы точно помог команде. Если он сам от этого отказался — это одно, если не предлагали такой вариант — совсем другое», — приводит «РБ Спорт» слова Широкова.

Дзюба выступал за «Зенит» с 2015 по 2022 год, включая аренду в тульский «Арсенал».

В феврале 2023 года форвард перешел в «Локомотив». За московскую команду он провел пять матчей во всех турнирах, в которых забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/roman-shirokov-zenitu-nuzhno-by-lo-razgovarivat-s-dzyuboj-o-novom-kontrakte/
Артем Дзюба
Роман Широков
Футбол
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
4
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
НОК Австралии готов принять спортсменов из России на Олимпиаде-2032
300 тысяч евро в месяц на отель и таинственный особняк. Как Роналду живет в Саудовской Аравии
Черное кольцо образовалось в небе после хлопка в Строгино
Путин наградил медалью «За отвагу» спасшего детей мальчика из Брянской области
Украинские военные указали на почти полное окружение Артемовска ВС РФ
Подсмотрел — в скважину: какие данные собирал беспилотник США у Крыма
Популярное видео
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 21-й тур: «Динамо» — «Сочи» «Факел» — ЦСКА и другие матчи
В «Торпедо» прокомментировали назначение испанца Клотета главным тренером команды
Агент Барриоса: «Мы пока не знаем, когда он вернется на поле. Нужно еще время»
Клотет о назначении главным тренером «Торпедо»: «Не терпится скорее приступить к работе»
Корнеев считает, что «Спартаку» нужно найти хорошего центрального защитника в пару к Джикии
Сычев высказался о влиянии Дзюбы на результаты «Локомотива»
Защитник ЦСКА Агапов заявил, что готов вернуться на поле после травмы
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агент Барриоса: «Мы пока не знаем, когда он вернется на поле. Нужно еще время»

В «Торпедо» прокомментировали назначение испанца Клотета главным тренером команды