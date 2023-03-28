Широков считает, что «Зениту» нужно было разговаривать с Дзюбой о новом контракте

Бывший капитан сборной России Роман Широков поделился мнением об игре форварда «Локомотива» Артема Дзюбы.

«Для него важны эмоции, ему эти эмоции дал календарь и соперники — сначала «Спартак» в Кубке, потом выезд в Ростов. Уровень у Артема хороший, но если человек не играет в футбол около полугода, а потом выходит и творит такое, вопросов больше к уровню соревнования. Говорил ранее и повторю сейчас — с Артемом надо было разговаривать по продлению в «Зените». Но разговаривать задолго до конца контракта и разговаривать грамотно — никто бы не гарантировал места в основе, но он бы точно помог команде. Если он сам от этого отказался — это одно, если не предлагали такой вариант — совсем другое», — приводит «РБ Спорт» слова Широкова.

Дзюба выступал за «Зенит» с 2015 по 2022 год, включая аренду в тульский «Арсенал».

В феврале 2023 года форвард перешел в «Локомотив». За московскую команду он провел пять матчей во всех турнирах, в которых забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу.