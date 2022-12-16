Широков сказал, от чего зависит интрига в борьбе за чемпионский титул в РПЛ

Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков поделился мнением о возможном обострении борьбы за чемпионский титул во второй части сезона РПЛ. «Не знаю, сможет ли кто-то навязать «Зениту» борьбу за чемпионство. Это зависит от того, в каких составах вернутся команды после зимней паузы», — приводит слова Широкова Vprognoze.ru. После 17 туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка. Вторым идет «Спартак» (36 очков), замыкает тройку «Ростов» (35 очков).