Широков: «Когда я играл, в «Зените» атмосфера была лучше, чем в «Спартаке»

Бывший футболист «Зенита» и «Спартака» Роман Широков сравнил атмосферу в петербургском и московском клубах.

«В «Зените» атмосфера была лучше, конечно. В «Спартаке» я только числился. А в «Зените» все отлично было, потому что это «Зенит», — приводит «РБ Спорт» слова Широкова.

Широков выступал за «Зенит» с 2008 по 2014 год. Вместе с петербургским клубом он выигрывал чемпионат, Кубок, Суперкубок России, Кубок и Суперкубок УЕФА. За «Спартак» Широков играл в сезоне-2014/2015. Всего в составе красно-белых он провел 19 матчей и отметился 1 голом.