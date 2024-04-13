Широков убежден, что «Динамо» не выпало из чемпионской гонки

Бывший российский футболист Роман Широков оценил шансы «Динамо» продолжить борьбу за чемпионство в РПЛ.

«Выпало ли «Динамо» из чемпионской гонки? Нет. Две-три победы — и снова шансы появятся, я бы со счетов их не сбрасывал. Но я повторю то, что уже говорил — у команды большие проблемы в обороне», — цитирует Широкова «РБ Спорт».

На данный момент бело-голубые располагаются на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России с 38 очками и отстают на шесть баллов от лидирующего «Зенита».

В 24-м туре РПЛ «Динамо» сыграет на выезде с «Уралом». Матч пройдет 14 апреля.