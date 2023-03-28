Широков: «Тикнизян и Сазонов свой выбор сделали. Это не грандиозная потеря для сборной России»

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков высказался о ситуации со сменой спортивного гражданства ряда российских футболистов.

«Тикнизян и Арутюнян выступают за Армению, Сазонов за Грузию. На мой взгляд, это не потеря для сборной России, ни в одном из них не вижу потенциала для нашей национальной команды. Что, Тикнизян сильнее Макарчука или Кругового? Нет, он третий на позиции. Эти ребята свой выбор сделали и не думаю, что это грандиозная потеря для нас», — приводит «РБ Спорт» слова Широкова.

Ранее защитник «Динамо» Саба Сазонов принял решение выступать за сборную Грузии, а защитник «Локомотива» Наир Тикнизян — за национальную команду Армении.