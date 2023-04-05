Широков: «Если от употребления пива на стадионах не будет никаких эксцессов, то я двумя руками за»

Генеральный директор «Сатурна» Роман Широков высказался о том, что на стадионах России во время футбольных матчей могут вновь разрешить продавать пиво.

«Если от употребления пива на стадионах не будет никаких эксцессов и это будет дополнительный доход для клубов, то я двумя руками за. Раньше оно было и ничего плохого не случалось. На всех европейских стадионах оно есть, потому, я думаю, можно ввести», — цитирует Широкова Sport24.

30 марта Александр Дюков на исполкоме РФС заявил, что союз поддержит возвращение пива на стадионы, если будет соответствующее обращение.