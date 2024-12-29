Широков: «Батраков в Краснодаре очень сильно впечатлил»

Гендиректор «Леон Сатурна» Роман Широков рассказал о кадровом составе клубов РПЛ.

— С чем связываете то, что в РПЛ стало запредельно много иностранцев. В ведущих клубах выходят по 3 россиянина, а квота легионеров в заявке выбрана.

— В связи с обстановкой нынешней было бы логичнее сделать ставку на своих игроков. Тем более, если мы понимали, что впереди 3-4 года европейского забвения — наверное, сделав ставку на своих, мы бы сейчас получили чуть других российских футболистов.

— Нет резерва?

— Резерв есть, но качество футболистов должно быть выше. Мы этому мало внимания уделяем. Есть отличные соревнования ЮФЛ, но этого мало — в матчах игроки просто закрепляют те навыки, которые тренируют. Соревнования прекрасные, надо немного по-другому строить тренировочную работу.

— Как бы вы оценили вовлеченность молодежи в футбольный процесс?

— Вовлеченности хочется, чтобы она была повыше. Но это, может быть, идет от простоты нынешней жизни, — все просто достается. Сейчас ребята не играют на улице, соответственно технически добрать одаренному игроку просто негде. Но это не значит, что нет игроков, которые бы не выделялись — они все равно появляются и очень сильно выделяются. Это Батраков, а последний матч в Краснодаре меня очень сильно впечатлил. Маленький щупленький паренек ни одного единоборства не проиграл, — приводит слова Широкова «РБ Спорт».

19-летний полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков забил 10 мячей и сделал шесть голевых передач за 17 матчей в РПЛ. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Батракова в 5 миллионов евро.