Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:09

Широков заявил, что ему была бы интересна работа в «Спартаке»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Генеральный директор раменского «Леон Сатурна» Роман Широков оценил работу Томаша Амарала на посту спортивного директора «Спартака». 10 ноября красно-белые объявили об уходе португальца из клуба.

«Ничего сверхъестественного он не сделал. Кроме того, непонятно, принимал ли именно он некоторые решения. Станкович — его ставленник или это кандидатура клуба? По должности вроде бы его, а по факту — нет... Может быть, у него были другие кандидатуры, под которые он и был готов приглашать футболистов. Может быть, ему и не дали времени», — приводит «РБ Спорт» слова Широкова.

Также он ответил, была ли бы ему интересна должность спортивного директора в «Спартаке».

«Если бы позвали хотя бы поговорить, уже было бы неплохо. Чтобы хотя бы понять, в одном ли направлении мы смотрим на развитие клуба. И, безусловно, работа в таком клубе интересна», — добавил функционер.

До прихода в «Сатурн» Широков работал спортивным директором в московском «Динамо» и «Химках». За «Спартак» он играл в 2014-2015 годах.

Источник: РБ Спорт
Роман Широков
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Томаш Амарал

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Комментатор Вертхайм отстранен от эфира за шутку о лбе Барборы Крейчиковой
Песков рассказал, как Россия ответит на попытки разрешить ВСУ бить вглубь РФ
«Авангард» ведет переговоры с тренером Тоддом Рирденом
Трамп назначил «царя границы» и решил помиловать участников штурма Капитолия. Что пишут СМИ
Боррель указал на непонимание европейцами смысла огромных трат на Украину
Ови побьет рекорд результативности НХЛ Гретцки уже в феврале?
Материалы сюжета РПЛ, 16-й тур: «Спартак» — «Локомотив» и другие матчи
РПЛ: даты матчей и расписание 16-го тура 22, 23 и 24 ноября
Кечинов: «Если с Жозе расстанутся уже в декабре, то это будет один из худших трансферов «Спартака»
«Локомотив» ведет переговоры с Тикнизяном о продлении контракта
Metaratings: «Спартак» готов в декабре расторгнуть контракт с Виллианом Жозе
Metaratings: Амарал ушел из «Спартака» из-за отсутствия полномочий на российском рынке
Голенков рассказал, что не верит в тарологов
Сегодня
Вчера
Неделя