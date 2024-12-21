Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 20:25

Широков: «Пока не вижу у «Краснодара» чемпионского духа»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Telegram Дзен

Экс-футболист сборной России Роман Широков в комментарии «СЭ» высказался о шансах «Краснодара» на чемпионство в текущем сезоне.

«Когда есть чемпионский дух, чемпионаты не проигрывают. Причем почти выигранные, можно сказать. Чемпионский дух формируется за счет побед. У них же пока 2 проигранных финала. Ну, или нужно себя пересилить. Но пока я этого не вижу у команды. Дай Бог, в этом году получится», — сказал Широков «СЭ».

После 18 туров «Краснодар» лидирует в таблице РПЛ с 39 очками, «Зенит» (39) идет вторым, уступая по дополнительным показателям. «Спартак» занимает третью строчку с 37 очками.

1
Роман Широков
РПЛ
ФК Краснодар
Читайте также
И. о. президента Абхазии запросил у РФ гуманитарную поставку электроэнергии
В Москве задержали взорвавшую петарду в торговом центре женщину
Определились все победители чемпионата России по фигурному катанию 2025
Момент поджога банкомата «Сбера» в Санкт-Петербурге попал на видео
Минск – гроза фаворитов. Что произошло в КХЛ 20 декабря
Дубль Кокорина помог «Арису» разгромить «Омонию» в чемпионате Кипра
Материалы сюжета РПЛ, зимняя пауза: главные материалы о трансферах, матчах и сборах клубов
Анохин назвал бредом информацию о возможном возвращении в «Химки»
Представитель Батракова — о переговорах по контракту: «Все настроены оптимистично»
Агент Монтеса: «Сесар очень счастлив в Москве и в «Локомотиве»
Широков — о шансах «Спартака» на чемпионство: «Главное, чтобы предсезонный турнир не выиграли»
Мостовой назвал «Спартак» лучшей командой года в РПЛ
Широков заявил о готовности стать спортивным директором «Спартака»
Сегодня
Вчера
Неделя