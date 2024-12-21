Широков заявил о готовности стать спортивным директором «Спартака»

Экс-игрок сборной России Роман Широков в комментарии «СЭ» ответил на вопрос о том, кто должен занять пост спортивного директора «Спартака».

«Кто должен стать спортивным директором «Спартака»? Я! Я готов. У меня есть образование, опыт, российский футбол я немного знаю, чуть лучше, чем Амарал. Что бы я сделал на посту спортивного директора? Главное, ничего не ломать», — сказал бывший футболист «СЭ».

Ранее Широков занимал аналогичную должность в «Химках» и московском «Динамо», а также работал генеральным директором раменского «Сатурна».

10 ноября пост спортивного директора «Спартака» покинул португалец Томаш Амарал.

Дмитрий Барулев, Дарик Агаларов