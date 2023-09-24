Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 10:38

Шишкарев после матча «Спартак» — «Динамо» заявил, что команды РПЛ деградируют

Руслан Минаев
Сергей Шишкарев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

Председатель высшего совета Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев после матча «Спартак» — «Динамо» (1:0) заявил, что российские команды деградируют.

«После того, как на неделе смотрели Лигу чемпионов и Лигу Европы, понимаем, как деградировали наши команды. Конечно, уровень и той, и другой команды очень низкий. Хорошо, что «Спартак» победил, но могли и пропустить. Хотелось бы общего уровня выше», — цитирует Шишкарева РИА «Новости Спорт».

«Спартак» набрал 16 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» опустилось на пятую строчку с 15 очками.

В 10-м туре РПЛ красно-белые сыграют 1 октября на выезде с «Крыльями Советов», а бело-голубые в этот же день встретятся с «Ахматом» в Грозном.

«Спартак» оживает: три сухие победы за неделю! Максименко вышел в перерыве и остановил «Динамо»

Источник: РИА
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Сергей Шишкарев
12
Обсудить
Читайте также
Лайшев: «Любим Валиеву, но вряд ли дождемся справедливого решения CAS»
Костомаров впервые рассказал о согласии на ампутацию всех конечностей
Лавров: Россия уважает целостность Украины при соблюдении декларации 1991 года
Times рассказала о дезертирстве сержанта ВСУ после отказа командования лечить его руку
Юрист Соловьев рассказал о сокращении пенсии при ошибке в расчетах
Что нужно знать о формировании и изменении границ: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 9-й тур: «Зенит» — «Локомотив», «Спартак» — «Динамо» и другие матчи
«Зенит» никогда не будет чемпионом»: кто это сказал? Тест к матчу с «Локомотивом»
Алаев: «Календарь на оставшиеся матчи РПЛ в 2023 году будет опубликован 3 ноября»
Федун о непопадании Джикии в состав «Спартака»: «На мой взгляд, он — капитан. И он всегда был основным»
Гафин: «В «Динамо» достаточно ребят с характером, но в матче со «Спартаком» этого не хватило»
Гафин: «Скорее всего, трансферная кампания «Динамо» завершена»
Федун об укомплектованности «Спартака»: «У команды практически два состава»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Алаев: «Календарь на оставшиеся матчи РПЛ в 2023 году будет опубликован 3 ноября»

Масалитин не считает, что «Краснодар» уже можно назвать претендентом на победу в РПЛ