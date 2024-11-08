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Шишкарев: «У нас на руках был диагноз Черенкова»

Юрий Голышак
Обозреватель
Александр Кружков
Обозреватель
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Председатель Высшего совета федерации гандбола России и генеральный продюсер фильма о Черенкове «Федя. Народный футболист» Сергей Шишкарев, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о работе над картиной.

— В фильме про Высоцкого напористо отражена тема болезни Владимира Семеновича. Вам не хотелось тему болезни Федора обойти вообще?

— Чувствительный вопрос. Здесь было много споров. Я на определенном этапе стоял за то, чтобы показать его трагедию выпукло. Но коллеги убедили — не надо!

— Почему?

— Сам замечаю — в последнее время что ни кинематографическая работа, так кумир превращен либо в негодяя, либо в пьяницу, либо в психа. Между прочим, мы держали в руках копию диагноза Федора!

— Ощущения, когда это читаешь?

— И боль, и оторопь, и все на свете. Мы знаем, как он умер. Да и вы наверняка в курсе. В конце концов решили не концентрироваться на негативе. Понятно, что мы должны были рассказать о недуге, который Федору реально помешал. Но по десятибалльной шкале демонстрируем на пятерку.

Фильм же не о болезни, правильно? А о футболисте, который преодолевал себя. Считаю, деликатность выдержали. Не травмировали ни болельщиков, ни близких людей Федора. В первую очередь его дочку Настю, с которой подружились.

Основатель Группы компаний &laquo;Дело&raquo; Сергей Шишкарев (слева) и&nbsp;бывший генеральный директор московского &laquo;Спартака&raquo; Евгений Мележиков на&nbsp;пресс-конференции, посвященной началу съемок фильма о&nbsp;футболисте &laquo;Спартака&raquo; Федоре Черенкове. Сергей Шишкарев: «Черенков забил «Астон Вилле» — и я расколотил яблоком окно»

Федор Черенков
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Сергей Шишкарев

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