Шишкин не видит смысла в возможном переходе Баринова в «Трабзонспор»

Бывший защитник «Локомотива» Роман Шишкин в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о заинтересованности турецкого «Трабзонспора» в покупке полузащитника железнодорожников Дмитрия Баринова.

«Удивлен такой новостью. На мой взгляд, никакого смысла в таком переходе нет. Если бы он перешел в топ-чемпионат, как Миранчук... Мне кажется, чемпионат Турции не лучше нашего. Если говорить глобально, то Баринов является одним из лидеров «Локомотива» на сегодняшний день. Это будет его выбор. Но я бы не стал переходить. Его здесь все знают, он на слуху, является игроком сборной», — сказал Шишкин «СЭ».

Баринов — воспитанник «Локомотива», в сезоне-2022/23 он забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 20 матчах за команду. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 26-летнего россиянина в 9 миллионов евро.