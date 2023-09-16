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РПЛ

Сегодня, 02:53

Шишкин: «Локомотиву» нужен лидер типа Чорлуки»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-защитник «Локомотива» Роман Шишкин рассказал, как оценивает перспективы красно-зеленых в этом сезоне.

«Если честно, у меня были большие надежды по сравнению с тем, как начинался прошлый сезон, когда команда была около зоны вылета. Концовка прошлого сезона, когда «Локомотив» поднялся на восьмое место, обнадеживала. С учетом перспективной работы главного тренера Михаила Галактионова ожидания были большими. Проблески присутствуют, но нужна стабильность. Присутствует большая зависимость от Дзюбы. Две разные команды, когда он играет и не играет. Еще в обороне очень много проблем, как и у «Спартака». На мой взгляд, там «Локо» нужен лидер типа игравшего у них когда-то Ведрана Чорлуки или игравшего в «Спартаке» Самуэля Жиго. Который будет руководить обороной. Тогда, возможно, заиграет команда по-другому», — цитируют «Известия» Шишкина.

После 7 туров «Локомотив» идет на 6-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков.

Источник: https://iz.ru/1574900/aleksei-fomin/v-detstve-dziuba-chasto-zabival-rebiatam-starshe-sebia
Роман Шишкин
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
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 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Динамо 8 4 3 1 16-13 15
3
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
4
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Пари НН 8 3 2 3 6-7 11
9
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
10
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
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15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 1 : 1
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 19:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
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