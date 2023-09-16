Шишкин: «Локомотиву» нужен лидер типа Чорлуки»

Экс-защитник «Локомотива» Роман Шишкин рассказал, как оценивает перспективы красно-зеленых в этом сезоне.

«Если честно, у меня были большие надежды по сравнению с тем, как начинался прошлый сезон, когда команда была около зоны вылета. Концовка прошлого сезона, когда «Локомотив» поднялся на восьмое место, обнадеживала. С учетом перспективной работы главного тренера Михаила Галактионова ожидания были большими. Проблески присутствуют, но нужна стабильность. Присутствует большая зависимость от Дзюбы. Две разные команды, когда он играет и не играет. Еще в обороне очень много проблем, как и у «Спартака». На мой взгляд, там «Локо» нужен лидер типа игравшего у них когда-то Ведрана Чорлуки или игравшего в «Спартаке» Самуэля Жиго. Который будет руководить обороной. Тогда, возможно, заиграет команда по-другому», — цитируют «Известия» Шишкина.

После 7 туров «Локомотив» идет на 6-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков.