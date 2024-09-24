Шишкин: «Пожелаю Батракову порядка в голове — тогда порядок будет и на поле»

Бывший защитник «Локомотива» Роман Шишкин оценил игру полузащитника железнодорожников Алексея Батракова в сезоне-2024/25.

«Он в этом сезоне, конечно, приятно удивляет. Видно, что тренер и команда ему доверяет. И хочется ему пожелать удачи. Сейчас у Алексея прекрасная серия из голов и результативных передач, но рано или поздно она кончится. А хочется пожелать, чтобы она продлилась как можно дольше. Ну и чтобы в голове был порядок — тогда все хорошо будет и на поле. Качества и талант у него есть — это несомненно. Но вы сами понимаете, что в таком возрасте все может очень быстро поменяться, сколько таких примеров... Ну и, конечно, без травм. Потому что есть живой пример Макса Глушенкова: был на пике, потом эта нелепая травма руки, он выпадает, и непонятно, в каком состоянии вернется», — приводит «РБ Спорт» слова Шишкина.

Батраков — воспитанник «Локомотива». В сезоне-2024/25 19-летний россиянин забил 7 голов и сделал 5 результативных передач в 12 матчах во всех турнирах.