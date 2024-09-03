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Сегодня, 04:55

Шишкин: «Надеюсь, такая игра с «Краснодаром» была разовой акцией в исполнении «Локомотива»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший защитник «Локомотива» Роман Шишкин оценил поражение московской команды в матче 7-го тура РПЛ против «Краснодара» (0:3).

— «Локомотив» хорошо начал сезон, думаю, залог успеха в том, что Галактионов работает уже достаточно давно, в команде появилась целостность и взаимопонимание, — приводит слова Шишкина «РБ Спорт». — Игроки на автомате выполняют требования, есть хорошие новобранцы. Молодая команда, быстрая, защитник Ньямси очевидно усилил команду. То есть по играм видно, что команда понимает, что делает. И все эти победы были не случайны... Но, к сожалению, такие матчи, как с «Краснодаром», могут перечеркнуть все эти хорошие слова в адрес «Локо». Во-первых, это прямой конкурент, во-вторых — игра дома, в третьих — нельзя так рассыпаться!

— Но все же дело тут, скорее, в игре Лантратова и его ошибках, разве нет?

— Да, можно ссылаться на индивидуальные ошибки игроков, безусловно. Но если команда идет на первом месте, если мы говорим о стабильности, я надеюсь, что все-таки это была «разовая акция» в исполнении «Локо». С другой стороны, такие поражения бывают почти у всех, лидеры проигрывают и потом встают на ноги. После семи туров пока рано делать выводы, но заслуга всей команды и Галактионова в любом случае очевидна.

«Локомотив» после 7 туров занимает 3-е место в турнирной таблице РПЛ с 15 очками. В следующем туре «железнодорожники» сыграют на выезде с «Оренбургом». Матч состоится 14 сентября и начнется в 12.00 по московскому времени.

Источник: РБ Спорт
Роман Шишкин
ФК Краснодар
ФК Локомотив (Москва)
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