Шишкин оценил перспективы «Спартака» в РПЛ: «Три-четыре победы могут поднять команду так, что потом не догонишь»

Бывший игрок «Спартака» Роман Шишкин оценил шансы красно-белых на чемпионство в текущем сезоне.

«Все бывает. За полгода может многое решиться. Вспомните чемпионский год, когда «Спартак» выдал прекрасную вторую половину сезона и стал первым. Три-четыре победы могут поднять команду так, что потом не догонишь», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Шишкина.

Также он рассказал, как относится к разговорам об увольнении Гильермо Абаскаля из московской команды.

«Все показывает результат. Когда команда шла на первом месте, все говорили, какой это хороший тренер, что он ставит «Спартаку» классную игру. Когда нет результата — кресло качается. Если так будет продолжаться, руководство, конечно, задумается о смене тренера. Абаскаль сам это понимает», — добавил Шишкин.

После 7 туров «Спартак» занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 10 очков. 16 сентября красно-белые сыграют с «Сочи». Начало матча — в 19.00 по московскому времени.