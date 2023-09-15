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Сегодня, 04:29

Шишкин: «Пока игру «Спартака» можно охарактеризовать как качели»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший защитник «Спартака» Роман Шишкин поделился ожиданиями от матча красно-белых против «Сочи» в 8-м туре чемпионата России.

«Если коротко, то пока игру «Спартака» можно охарактеризовать как качели. Опять заоблачные ожидания — борьба с «Зенитом» за чемпионство. Но, как видите, немножко буксует команда. Честно говоря, тяжело в причинах разобраться. Кто-то различные версии рассматривает: ошибки Абаскаля, неправильный выбор состава или еще что-то. Но мы не знаем, что внутри, кто в каком состоянии, кто как выглядит в тренировочном процессе. Можем только со стороны смотреть и спрашивать у самого Гильермо», — цитируют «Известия» Шишкина.

Матч «Спартак» — «Сочи» состоится в субботу, 16 сентября. Начало встречи — 19.00 по московскому времени.

Источник: https://iz.ru/1574176/aleksei-fomin/zamakh-krylev-uderzhitsia-li-samarskii-klub-v-pervoi-troike
Роман Шишкин
Футбол
ФК Сочи
ФК Спартак (Москва)
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ЦСКА – Кр. Советов
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16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 19:00
Спартак – Сочи
 - : -
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Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
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Рубин – Зенит
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