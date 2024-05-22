Шишкин: «Спартак» по глупости растерял очки, которых не хватает для места в тройке»

Бывший защитник «Спартака» Роман Шишкин поделился впечатлениями от игры красно-белых на финише сезона. По его мнению, потенциал московской команды позволял бороться за медали.

«Спартак» закончит сезон на четвертом или на пятом месте, и сейчас часто вспоминаются те матчи, где они по глупости теряли очки, допускали ошибки. Сейчас этих очков как раз и не хватает для места в тройке, потому что плотность наверху такая, что там реально каждое очко на вес золота. Уже, к сожалению, ничего не отмотаешь назад, осталась одна игра, но, повторюсь, потенциал по очкам позволял бороться за медали», — приводит «РБ Спорт» слова Шишкина.

После 29 туров РПЛ «Спартак» с 49 очками занимает пятое место в турнирной таблице. В заключительном матче сезона красно-белые сыграют против «Оренбурга». Встреча пройдет 25 мая и начнется в 16.30 по московскому времени.