Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:11

Шишкин: «Надеюсь, эти потерянные «Спартаком» очки будут разовой акцией»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший защитник «Спартака» Роман Шишкин отреагировал на первое поражение красно-белых в сезоне.

11 августа московская команда уступила «Уралу» в рамках 4-го тура РПЛ (2:3).

«В Екатеринбурге у «Спартака» была непростая игра, хотел бы отметить, наверное, «Урал». То, что предполагалось перед игрой — команда очень хорошо подготовилась, особенно против красно-белых. Читалось, что «Спартак» так же будет разыгрывать от ворот и выходить со своей половины поля через короткий и средний пас. И видно было, что «Урал» к этому готовился и несколько раз накрывал «Спартак», и в первые минуты хозяева могли забивать. «Спартак» же второй матч тяжело входит в игру, но им везет в том, что в начале не пропускают. Хорошо, что красно-белым удалось довольно быстро сравнять счет против такой обороны», — приводит «РБ Спорт» слова Шишкина.

Также он выразил надежду, что потерянные очки «Спартаком» будут разовой акцией.

«Команда была на таком психологическом подъеме после стольких матчей без потерь. И такие моменты, конечно, все портят. Но, надеюсь, эти потерянные очки будут разовой акцией. Да и вообще в целом ничего не меняется. Просто мы уже привыкли, что «Спартак» все время выигрывает. Но если команда будет так же играть в обороне, подобные потери очков могут повторяться. Хотя вся борьба, конечно, еще впереди», — добавил экс-футболист.

На данный момент красно-белые занимают 3-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 9 очков. В 5-м туре «Спартак» дома сыграет с «Зенитом». Игра пройдет 20 августа и начнется в 19.30 по московскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/roman-shishkin-nadeyus-e-ti-poteryanny-e-spartakom-ochki-budut-razovoj-aktsiej/
Роман Шишкин
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
3
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Месси снова забил, «Интер Майами» разгромил «Шарлотт». Самый простой матч в Америке приблизил Лео к трофею
Минспорт рассказал об отъезде из России 67 спортсменов. Много это или мало?
Умерла актриса сериала «Улицы разбитых фонарей» Белла Ко
Самолет Су-30 потерпел крушение в Калининградской области
В МО РФ заявили о попытке удара ВСУ по Крымскому мосту ракетой С-200
Как Россия боролась за Курилы: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 4-й тур: ЦСКА — «Сочи», «Урал» — «Спартак» и другие матчи
Адвокат Гусев: «Слова Дзюбы журналисту не потянут ни на какую статью»
Игнатьев считает работу Гончаренко причиной удачного старта «Урала» в РПЛ
Смородская — о словах Дзюбы журналисту: «Поведение Артема — просто безобразие»
«Краснодар» обыграл «Оренбург» и поднялся на первое место в РПЛ
«Оренбург» — «Краснодар»: Сперцян оформил дубль
Адвокат Добровинский рассказал, что может грозить Дзюбе за инцидент с журналистом
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Нагорных — о продаже Пиняева за 30 миллионов евро: «Мечтать не вредно»

Адвокат Добровинский рассказал, что может грозить Дзюбе за инцидент с журналистом