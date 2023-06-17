Шишкин: «У меня есть тренерская категория, но к этой работе надо еще прийти»

Бывший защитник сборной России Роман Шишкин ответил на вопрос, чем он занимается после завершения карьеры футболиста.

«Семь месяцев назад у меня родился сын. Я сейчас много времени провожу с семьей. В МФЛ играю в новой команде «Народная Команда», коллектив состоит из болельщиков «Спартака». Так еще есть разные проекты. У нас был один проект «Лига будущего», не все о нем знают, но мы там участвовали. Это государственный проект. Также участвую в благотворительных проектах, ретро-матчах», — приводит Metaratings.ru слова Шишкина.

Также экс-защитник оценил вероятность того, что в будущем может стать тренером.

«У меня есть тренерская категория. Но к этому тоже надо прийти, это непростая работа. Игрок и тренер — это разные вещи. Посмотрим, пока я отдыхаю от футбола», — добавил он.

Будучи футболистом, Шишкин выступал за «Спартак», «Крылья Советов», «Локомотив», «Краснодар» и другие команды. Всего в чемпионате России на его счету 273 матча, а в составе национальной команды страны он провел 16 игр.