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Шишкин: «Я бы на месте Абаскаля задался бы вопросом, почему команда подошла к матчу с «Торпедо» в таком состоянии»

Алина Савинова
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Бывший защитник «Спартака» Роман Шишкин оценил победу красно-белых над «Торпедо» в матче 15-го тура чемпионата России (1:0).

«Очень непростая игра с «Торпедо» получилась, хотя было очень много ожиданий, что будет легкая победа и крупный счет, легкие три очка. Футболистам «Спартака» было очень непросто, особенно в атаке.

Очень важно, что победили, продолжаем пытаться догнать «Зенит». Игра, как известно, забывается, а три очка остаются. Но я бы на месте Абаскаля все равно сделал кое-какие выводы и задался бы вопросом, почему команда подошла к матчу с «Торпедо» в таком состоянии. Не сказать, что физически где-то проседали, но по качеству игры было очень много брака, особенно, повторюсь, в атакующих действиях", — цитирует Шишкина «РБ Спорт».

Красно-белые, набрав 32 очка, занимают 2-е место в турнирной таблице РПЛ, «Торпедо» — последнее (6 очков).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/roman-shishkin-na-meste-abaskalya-zadalsya-by-voprosom-pochemu-spartak-podoshel-v-takom-sostoyanii-k-matchu-s-torpedo/
Роман Шишкин
ФК Спартак (Москва)
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