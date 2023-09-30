Шишкин считает, что матч против «Крыльев Советов» будет экзаменом для «Спартака»

Бывший защитник «Спартака» и «Крыльев Советов» Роман Шишкин поделился ожиданиями от встречи команд в рамках 10-го тура РПЛ.

«Казалось бы, ну «Крылья» — «Спартак» — обычный матч всегда был, самарцы исторически середняки, «Спартак» всегда в топах, и когда он приезжал в Самару — это всегда было событие. Но сейчас «Крылья Советов» подходят к этой встрече в таком состоянии, что я приятно удивлен. Сначала могло показаться, что это просто хороший старт, но уже прошла почти треть чемпионата. И команда дома вообще, кажется, не проигрывает, есть рисунок, игра очень сбалансирована. Будет очень интересно, сыграют две «веселые» команды, обе играют и в атаку хорошо, не так много пропускают в последних матчах. Так что шансы — 50 на 50. Жду яркой игры, которая будет хорошей проверкой для «Спартака», даже экзаменом», — приводит «РБ Спорт» слова Шишкина.

Матч между «Спартаком» и «Крыльями Советов» пройдет в воскресенье, 1 октября, и начнется в 16.30 по московскому времени. Самарская команда идет на 2-й позиции в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 18 очков. Красно-белые с 16 очками занимают 5-е место.