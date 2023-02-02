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Сегодня, 14:18

Шишкин считает, что Павлюченко способен забить 200-й гол в клубной карьере

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист «Локомотива» Роман Шишкин отреагировал на новость о том, что Роман Павлюченко может сыграть за «Уфу» в Кубке России.

«Только сегодня прочитал новость о том, что Павлюченко придет в «Уфу» для участия в Кубке России. Я с Романом каждый день на связи, но почему-то эту новость узнал только из СМИ, поэтому немного удивлен. Павлюченко находится в хорошей форме, он еще недавно играл за «Знамя» и в Медиалиге. Не знаю, сможет ли он вообще возобновить профессиональную карьеру, но на один матч его хватит точно. Мы знаем, что по ходу своей карьеры Роман не много двигался и бегал, но реализация была сумасшедшей. Она никуда деться не может, поэтому, проведя один матч, он может забить гол, а может быть и два. Он может забить 200-й гол в карьере. Не знаю, почему Роман выбрал «Уфу», может у него есть какие-то договоренности с руководством. Мне кажется, что это неплохая история. Если сам Павлюченко одобряет, то остальные люди тоже должны», — приводит слова Шишкина Metaratings.ru.

Ранее сам Павлюченко сообщил, что может возобновить карьеру в составе «Уфы». Таким образом, 41-летний футболист сможет помочь уфимскому клубу пройти дальше в Кубке России и забить двухсотый гол на клубном уровне.

Источник: https://metaratings.ru/news/shishkin-pavlyuchenko-sposoben-zabit-200-i-gol-v-klubnoi-karere-224634/
Роман Павлюченко
Роман Шишкин
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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