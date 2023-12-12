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Сегодня, 00:15

Шишкин считает, что «Спартак» мог быть на втором месте в РПЛ

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Бывший защитник «Спартака» Роман Шишкин поделился впечатлением о победе красно-белых над «Крыльями Советов» (3:0) в матче 18-го тура РПЛ.

«Погодные условия в этом матче, конечно, были специфические, сейчас все об этом много говорят, но я бы не стал на них акцентировать внимание, Мы увидели хороший, качественный футбол, отметил бы, что мяч очень быстро «ходил», а оба соперника любят именно такой футбол. Эпизодами реально приятно было смотреть, несмотря на минус и снег на улице, — приводит слова Шишкина «РБ Спорт». — Да, победу «Спартака» можно назвать уверенной, но я бы не сказал, что «Крылья» в этом матче выглядели безнадежно. Если бы они в первом тайме реализовали свои моменты, возможно, игра пошла бы по-другому. Плюс быстрый гол Промеса сыграл свою роль, и последующая ошибка Солдатенкова тоже. А по такой погоде цена такой ошибки бывает очень весомой.Сыграть На ноль в таком матче — большая заслуга, потому что «Крылья» весьма забивающая команда. Так что на паузу красно-белые уходят в хорошем настроении, на оптимизме после победы. А в перерыве сделают выводы и проведут работу над поиском стабильности. Потому что сейчас «Спартак» может проиграть любому и обыграть любого соперника. И если бы не обидные потери очков, как, например, с «Факелом», «Спартак» был бы в двойке. Ну и хочу отметить «Крылья» — большая благодарность Осинькину и его штабу, который пытается ставить хороший футбол, несмотря на то, что игроки из команды постоянно уходят. Я за эту команду тоже переживаю, приятно их видеть вверху турнирной таблицы».

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 30 очков. У «Крыльев Советов» 29 очков и шестая строчка.

Источник: РБ Спорт
Роман Шишкин
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
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