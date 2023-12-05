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Сегодня, 12:17

Шишкин считает, что все команды верхней семерки имеют практически равные шансы для борьбы за тройку РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший защитник «Локомотива» Роман Шишкин поделился впечатлениями от победы железнодорожников над «Зенитом» (3:1).

«Погодные условия в матче «Локо» и «Зенита» были приемлемы для игры в футбол — тут надо сказать спасибо работникам стадиона. Но какую-то свою роль они, эти условия, все равно сыграли — и может быть, даже очень важную роль. Первый гол — ошибка Кержакова. Если бы не снег и не такая погода, ее наверняка бы не было. Но это футбол и такое бывает. «Локо» же выжал максимум в этой игре именно из стандартов — в таких играх именно они выходят на первый план. Плюс единоборства, подборы, подкаты и надежная игра в защите. И все это у «Локомотива» было. Я уже говорил, что «Локомотив» может показать хороший футбол вне зависимости от того, кто соперник. И команда это показала, и заслуженно победила, и выглядела уверенно. Хотя по некоторым играм такого не скажешь, но сейчас выглядели очень достойно. В таблице очень высокая плотность. И думаю, что ни для «Зенита», ни для «Локомотива», ни, в принципе, для любой команды пока ничего страшного не происходит — любая победа может опять поднять команду наверх. Думаю, все команды верхней семерки имеют практически равные шансы для борьбы за тройку», — приводит слова Шишкина «РБ Спорт».

После 17 туров «Краснодар» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков. Второй 2-14 «Зенит» (33 очка). Замыкает тройку «Динамо» (31 очко).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/roman-shishkin-vse-komandy-verhnej-semerki-imeyut-prakticheski-ravny-e-shansy-dlya-bor-by-za-trojku/
Роман Шишкин
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
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