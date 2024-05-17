Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 09:15

Шишкин сомневается, что Станкович в «Спартаке» сразу сможет дать результат

Telegram Дзен

Бывший защитник московского «Спартака» Роман Шишкин поделился мнением о назначении Деяна Станковича новым главным тренером «Спартака».

«Станковича я знаю как хорошего футболиста, против которого, кстати, играл в 2006 году против «Интера». Человек выиграл Лигу чемпионов и так далее. Но «Спартаку» нужен тренер здесь и сейчас, чтобы бороться за высокие места, выигрывать титулы. А мы опять видим легионера, это первое, и второе — опять молодого тренера, который уже имеет какие-то определенные успехи, конечно, но тут главный вопрос, что «Спартак» такая команда, народная команда, она тем и отличается, что ей нужен результат сразу», — приводит слова Шишкина «РБ Спорт».

По мнению специалиста, «Спартаку» некогда тратить время на эксперименты и постороние команды, поскольку на это нужен не один год.

«Но, как мы видим по прошлым тренерам, по легионерам, все так и происходило. Команда выигрывает периодически, есть какие-то успехи, даже титулы выигрывали, и вроде как все хорошо было. Но как только они начинают ковыряться, где-то буксовать, то все, сразу отставка и так далее. Потому что в «Спартаке» не любят ждать, в «Спартаке» нужно, как я уже сказал, здесь и сейчас. Поэтому здесь у меня большие сомнения, что именно с этим тренером у красно-белых получится, скажем так, сыграть в короткую», — добавил Шишкин.

«Спартак» объявил о назначении Станковича 16 мая. Он начнет работать с командой с сезона-2024/25. Сейчас серб возглавляет «Ференцварош».

После 28 туров «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ с 46 очками. Исполняющим обязанности главного тренера московской команды является Владимир Слишкович.

Источник: РБ Спорт
1
0
Читайте также
Биография Дастина Порье: американец сломал Конора и заслужил уважение Хабиба
Гашек высказался об отсутствии сборной России на ЧМ-2024
Вучич процитировал речь маршала Жукова о неблагодарности западных стран
«Рейнджерс» - в финале «Востока», у Панарина – день ассистов, а в «Ванкувере» повторили рекорд Ларионова. Что произошло в Кубке Стэнли 17 мая
Кардиолог назвал неочевидные факторы развития артериальной гипертонии
Польский генерал потребовал от Запада остановить конфликт с РФ
Популярное видео
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
«Гранада» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Жирона»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 10 мая
«Аль-Охдуд» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 6 мая
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
«Мальорка» — «Атлетико»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Барселона»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Аль-Вахда»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 4 мая
«Реал» — «Кадис»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча
ЦСКА — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Халидж»: видеообзор матча
Материалы сюжета: «Спартак» и Станкович: новый тренер на сезон-2024/25
Агент Бабича уверен, что Станкович выиграет титул со «Спартаком»
В Сербии считают, что в «Спартаке» Станкович будет чувствовать себя как дома
Дьяков не оценил назначение Станковича: «Это «Спартак», я привык — удивляться тут нечему»
В «Црвене Звезде» считают, что Станкович может многое дать «Спартаку» как тренер
Шавло: «К назначению Станковича отношусь хорошо, но ему надо оставить Слишковича в штабе»
Булыкин — о Станковиче: «Фамилия громкая, время покажет, как он проявит себя в «Спартаке»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Агент Бабича верит, что футболист сможет сыграть в 30-м туре РПЛ

У Семака родилась вторая внучка