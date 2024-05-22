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22 мая, 23:51

Шишкин: «У Джикии еще достаточно времени, чтобы проявить себя и попасть в сборную»

Алина Савинова
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Бывший защитник «Спартака» Роман Шишкин поделился мыслями по поводу ухода полузащитника Георгия Джикии из московского клуба.

18 мая красно-белые объявили, что 30-летний футболист покинет команду по окончании сезона-2023/24. «Спартак» не будет продлевать контракт с игроком.

«Я думаю, что руководство «Спартака» правильно сделало, что именно на домашнем стадионе устроило Джикии такое прощание. Абсолютно заслуженно. Хороший этап у него получился в «Спартаке» — с титулами и капитанской повязкой. Почему так получилось, что с ним не продлили контракт, наверное, говорить не буду, все и так прекрасно все знают. Но Джикии еще только 30 лет, я думаю, что это самый такой возраст для защитника, особенно для центрального: уже и опытный, и есть еще времени достаточно, чтобы поиграть, себя проявить и в сборную попасть, так что желаю ему только удачи», — цитирует Шишкина «РБ Спорт».

Джикия выступал за «Спартак» с января 2017 года. Вместе с командой он становился чемпионом России в сезоне-2016/17.

Источник: РБ Спорт
Георгий Джикия
Роман Шишкин
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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