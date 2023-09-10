Шишкин: «С таким количеством пропущенных мячей «Спартак» сейчас находится там, где должен находиться»

Бывший защитник «Спартака» Роман Шишкин высказался о проблемах московской команды в защите.

«Действительно, больно на это смотреть, потому что команда много пропускает. Нет баланса. Все сейчас критикуют Абаскаля, но мы не знаем, как готовится «Спартак» и кто в каком состоянии находится. Может, тренер исходит из физического и психологического состояния ребят. Все эти предсезонные разговоры, что команда будет бороться с «Зенитом», отвлекают. На тренировках нужно больше сосредоточиться на оборонительных действиях всей команде. С таким количеством пропущенных мячей «Спартак» сейчас находится там, где и должен находиться, и это печально», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Шишкина.

После семи туров «Спартак» занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 10 очков. 16 сентября красно-белые сыграют против «Сочи». Начало матча — в 19.00 по московскому времени.