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РПЛ

Сегодня, 21:14

Шишкин заявил, что «Спартак» не наиграл на место выше третьего

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший защитник московского «Спартака» Роман Шишкин поделился впечатлениями от финального тура РПЛ и отметил слабые места красно-белых.

«Зимой мы разговаривали о том, что «Спартак» может составить конкуренцию «Зениту» в борьбе за чемпионство. А в итоге красно-белые остались третьими, и еще пришлось побороться за это место с «ростовом» и ЦСКА. Да и с «Краснодаром» и «Ахматом», пожалуй, тоже. Обидно. Я всегда пристально смотрел за такими моментами, когда команда в нужный момент должна сыграть так, как надо, когда на кону стоит очень многое. Допустим, как в случае матча армейцев с ростовчанами: ЦСКА нужна была победа, и они просто «прошлись» по сопернику. Хотя по турнирной таблице команды рядом, и не известно, как встреча могла сложиться. А у «Спартака» с этим, к сожалению, большие проблемы. И команда не наиграла на место выше третьего. Были проблемы из-за травм, Мозес выпадал, в защите были сложности. Наверное, в этом и есть корень неудач. И над защитой предстоит очень большая работа, потому что «без печки», без обороны, сложно занимать какие-то высокие места. Впереди у «Спартака» креатив за счет исполнителей, за счет поставленной игры, но сзади, конечно, очень много работы, повторюсь. Надеюсь, Абаскаль сделает выводы. При этом отмечу, что в этом плане вся команда должна действовать как часы: ведь оборона в первую очередь начинается от нападающих», — приводит слова Шишкина «РБ Спорт».

«Спартак» занял третье место в РПЛ по итогам сезона-2022/23, набрав 54 очка в 30 матчах.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/roman-shishkin-spartak-ne-naigral-na-mesto-vy-she-tret-ego/
Роман Шишкин
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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