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Сегодня, 17:08

Шишкин заявил, что в матче с «Ростовом» у «Спартака» не получилась фирменная «абаскалевская» игра

Алина Савинова
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Бывший защитник «Спартака» Роман Шишкин поделился впечатлениями от ничейного исхода в матче московского клуба с «Ростовом» в рамках 25-го тура РПЛ (1:1).

«Ожиданий от игры было много, что матч будет «огненным», но не совсем таким он получился. Хотя по эмоциям концовка эти ожидания компенсировала. Если разбирать детально, то возвращение в состав «Спартака» Промеса, Литвинова, Зобнина, Денисова — важный момент. Но я отмечу один момент — на протяжении всего сезона была видна работа Абаскаля в том плане, как команда хаотично двигается впереди, постоянно меняет середину, этот «ромб», очень много вертикальных передач, и за счет этого «Спартак» смотрелся очень мощно. А сейчас эта игра куда-то пропала в последних турах. И в матче с «Ростовом», особенно в первом тайме, не получалась эта фирменная «абаскалевская» игра «Спартака», — приводит «РБ Спорт» слова Шишкина.

На данный момент «Спартак» идет на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата России, набрав 49 очков. В следующем туре команда сыграет с «Зенитом». Матч пройдет 7 мая.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/roman-shishkin-v-matche-s-rostovom-u-spartaka-ne-poluchilas-firmennaya-abaskalevskaya-igra/
Роман Шишкин
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