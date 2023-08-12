Шитов: «Крылья Советов» полностью переиграли «Локомотив»

Нападающий «Крыльев Советов» Владислав Шитов заявил, что его команда имела полное преимущество над «Локомотивом» в матче 4-го тура чемпионата России (1:1).

«Согласен, что во втором тайме «Крылья Советов» доминировали. Тяжело вкатывались в матч, но потом начали создавать моменты, почувствовали свою игру. У нас было больше моментов, мы полностью переиграли «Локомотив». Нам нечего бояться, с любой командой можно играть», — цитирует Шитова Sport24.

На данный момент «Крылья Советов» с 8 очками занимают 4-е место в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив», набрав 5 очков, расположился на 6-й строчке. В следующем туре самарская команда сыграет против «Рубина», а железнодорожники — против «Краснодара».