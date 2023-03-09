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Сегодня, 06:27

Шитов: «Мешкову надо было досмотреть эпизод до конца, а только потом давать свисток»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий «Крыльев Советов» Владислав Шитов признался, что следит за «Спартаком», за который выступал ранее.

«Слежу за «Спартаком», команда играет в симпатичный футбол. Матч с «Уралом» смотрел. Судейство? Кто-то говорит, что это карма вернулась за «Локомотив», но я считаю, что все равно надо было досмотреть эпизод до конца, а только потом давать свисток», — цитирует Sport24 Шитова.

В концовке матча между «Спартаком» и «Уралом» (2:2) арбитр Виталий Мешков отменил забитый по правилам гол нападающего красно-белых Александра Соболева.

Виталий Мешков. «Общался с Мешковым после «Спартака» — он очень переживает!» Интервью босса российских судей

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-08-shitov-otsenil-epizod-s-otmenennym-golom-spartaka-v-vorota-urala
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Виталий Мешков
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