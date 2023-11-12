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Сегодня, 14:57

Шитов считает, что «Крылья Советов» могли быть выше в турнирной таблице

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Нападающий «Крыльев Советов» Владислав Шитов подвел итоги победного матча с «Уралом» (3:1).

«По первому тайму он складывался для нас очень хорошо. Мы создали много моментов, какие-то из них должны были забивать точно. И не должны были пропускать этот нелепый гол в самом начале второго тайма. Насколько комфортно было с Салтыковым? Как видите, даже гол соорудили. Поэтому вполне комфортно. Да, в одном моменте не отдал ему пас налево. Завозился с мячом, не успел голову поднять. Важно ли, что «Крылья Советов» заканчивают первый круг на третьем месте? Очень важно. Но мы, наверное, могли быть и выше, если бы забирали те очки, которые должны были», — приводит слова Шитова Metaratings.ru.

После 15 туров «Крылья Советов» занимает третью строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков. Лидирует — «Краснодар» (32 очка).

Источник: https://metaratings.ru/news/vl-shitov-o-tretem-meste-krylev-mogli-byt-i-vyshe-304782/
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Урал
Владислав Шитов
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