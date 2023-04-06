Шитов уверен, что «Крылья Советов» смогут избежать зоны стыковых матчей в РПЛ

Нападающий «Крыльев Советов» Владислав Шитов прокомментировал итоги полуфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России с ЦСКА (0:1), а также оценил вероятность непопадания команды в стыковые матчи по итогам сезона РПЛ.

«В матче с ЦСКА мы заслужили как минимум ничью. Наверное, должны были даже побеждать. Нам очень обидно. Но в этой игре побеждает тот, кто забивает голы. Нам этого, к сожалению, сделать не удалось. Теперь у нас есть второй шанс. Сделаем все, чтобы выйти в финал нижней сетки. Нам совсем непринципиален следующий соперник — мы можем обыграть любую команду. Уверен, у нас есть шансы выиграть Кубок России в этом году! Если мы будем играть в РПЛ так, как играли с ЦСКА, то сможем значительно оторваться от зоны стыковых матчей. У нас есть уверенность, что мы сможем избежать зоны стыков в РПЛ. Уверен, что все будет хорошо», — приводит слова Шитова «Чемпионат».

После 21 тура «Крылья Советов» занимают 12-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко. Лидирует — «Зенит» (51 очко).