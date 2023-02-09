0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:51

Шитов заявил, что Сычевой выглядит техничнее Соболева

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Нападающий «Крыльев Советов» Владислав поделился мнением об игре новичка команды Владимира Писарского (Сычевого).

«Надеюсь, что это топ-игрок, который принесет нам пользу. Но только время все покажет. Хоть Соболев сейчас и прибавил в технике, Сычевой все равно выглядит более техничным. А так, они чем-то похожи», — приводит слова Шитова «РБ Спорт».

Владимир Сычевой в первой части сезона российской премьер-лиги отметился 14 забитыми мячами и сейчас делит первое место в гонке лучших бомбардиров турнира с форвардом московского «Спартака» Квинси Промесом.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/futbolist-kry-l-ev-shitov-sy-chevoj-vy-glyadit-bolee-tehnichny-m-chem-sobolev/
Александр Соболев
Владимир Сычевой
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
4
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Он сам себя поставил в элиту». Малкин на пороге нового исторического достижения
Навка обратилась к Костомарову: «Ты не представляешь, какое количество людей за тебя сейчас молится»
Предсказавший землетрясение в Турции сейсмолог сообщил об изменении Ближнего Востока
Заморозка на льду: Костомаров перенес операцию на ноге
Число погибших в Турции в результате землетрясения возросло до 12 391 человека
ТАСС: госпитализированному фигуристу Костомарову ампутировали обе стопы
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Деменко заявил, что футбол в России существует благодаря «Спартаку»

«Крылья Советов» проведут четыре матча на третьем сборе