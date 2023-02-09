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Сегодня, 12:18

Шитов заявил, что у Рассказова был непростой период в «Спартаке»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Нападающий московского «Спартака» Владислав Шитов, выступающий на правах аренды за самарские «Крылья Советов», поделился мнением о переходе защитника «Спартака» Николая Рассказова в самарскую команду.

«Рассказов расстроен, что ушел из «Спартака»? Нет. Наверное, он чувствует небольшое облегчение. В «Спартаке» у него был непростой период. Сейчас у него начинается новая глава, в «Крыльях» дышится полегче, нет такого давления. Он очень мотивирован, это видно», — приводит слова Шитова «РБ Спорт».

Рассказов и Шитов являются воспитанниками «Спартака».

19-летний Шитов стал игроком «Крыльев Советов» в июле 2022 года. В нынешнем сезоне он провел за клуб 17 матчей и забил два мяча.

25-летний Рассказов присоединился к самарской команде в январе 2023 года.

В турнирной таблице чемпионата России «Крылья Советов» занимают 11-е место, набрав 20 очков в 17 матчах.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vladislav-shitov-v-spartake-u-rasskazova-by-l-neprostoj-period-v-kry-l-yah-dy-shitsya-polegche/
Николай Рассказов
Футбол
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
Владислав Шитов
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