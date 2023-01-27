Шмарко считает Баринова самым сильным игроком в РПЛ

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Экс-игрок «Ротора» и тренер «Ленинградца» Александр Шмарко рассказал, кто, по его мнению, является самым сильным игроком РПЛ
«Иностранцев я бы не хотел брать. Надо бы постараться из своих найти. Баринов из «Локомотива». Он даже после травмы начал прибавлять и сейчас вышел на хороший уровень. По большому счету Баринов всегда заполнял все необходимые позиции, которых команде не хватало, — играл в опорной зоне и в центре обороны. Пожелал бы Баринову уехать заграницу, чтобы он там развивался», — цитирует Шмарко «Спорт День за Днем».
В этом сезоне Баринов провел 16 матчей в РПЛ, забил 1 гол и сделал 1 ассист. «Локомотив» занимает 14-е место с 13 очками после 17 матчей чемпионата России.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования