Шмаров: «Если Промес захочет паспорт РФ, то стоит запустить этот процесс»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Шмаров отреагировал на получение гражданства РФ игроками «Зенита» Малкомом и Клаудиньо. Ранее соответствующий указ 24 февраля подписал президент России Владимир Путин.

«Нужно ли «Спартаку» запустить процесс подачи на российский паспорт Промеса? Если Квинси этого захочет, то да, это стоило бы сделать», — приводит слова Шмарова «РБ Спорт».

В текущем сезоне 31-летний нападающий «Спартака» Квинси Промес провел 24 матча, забил 17 голов и сделал 7 результативных передач.