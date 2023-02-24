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24 февраля, 23:36

Шмаров: «Если Промес захочет паспорт РФ, то стоит запустить этот процесс»

Квинси Промес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший футболист «Спартака» Валерий Шмаров отреагировал на получение гражданства РФ игроками «Зенита» Малкомом и Клаудиньо. Ранее соответствующий указ 24 февраля подписал президент России Владимир Путин.

«Нужно ли «Спартаку» запустить процесс подачи на российский паспорт Промеса? Если Квинси этого захочет, то да, это стоило бы сделать», — приводит слова Шмарова «РБ Спорт».

В текущем сезоне 31-летний нападающий «Спартака» Квинси Промес провел 24 матча, забил 17 голов и сделал 7 результативных передач.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/valerij-shmarov-esli-promes-zahochet-poluchit-pasport-rf-to-emu-stoit-ego-vy-dat/
Валерий Шмаров
Квинси Промес
Футбол
ФК Зенит
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