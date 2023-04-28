Шмаров назвал неопытность Абаскаля причиной неудач «Спартака»

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Шмаров оценил игру молодых российских футболистов красно-белых и согласился со словами капитана команды Георгия Джикии об отсутствии деградации у москвичей весной.

«Я всегда был за россиян. В наше время мы играли, у нас не было никаких легионеров. И были почему-то конкурентоспособны. Почему нашим пацанам не дать шанс проявить себя без легионеров? Меня это очень удивляет. Я только за, чтобы наши ребята играли в основном составе и доказывали свою состоятельность. Россиян, которые могут из себя что-то представлять, сейчас никто не видит. Их поэтому никто и не купит в Европу. Подходит ли Абаскаль для работы с молодежью «Спартака»? Во-первых, молодой — значит, неопытный. Во-вторых, у него что-то получается, а что-то нет. Если он будет доверять российским ребятам, то будет хорошо. А руководство пусть думает, нужны ли нам такие иностранцы или нет. В данной ситуации и при данных условиях наши не слабее выглядят», — приводит слова Шмарова «Спорт День за Днем».

Он также прокомментировал высказывание капитана «Спартака» Георгия Джикии, который заявил, что не считает происходящее в московском клубе деградацией.

«Правильно он все сказал. Конечно, нельзя называть это деградацией. У каждой команды бывают спады. Тренер молодой, просчитался, как я видел. Ребята играют, стараются, тренер доверяет россиянам, поэтому никакой деградации не может быть. Это просто просчет неопытного тренера в некоторых моментах», — добавил Шмаров.

После 24 туров Российской премьер-лиги «Спартак», набрав 48 очков, находится на третьем месте в турнирной таблице. Команда Гильермо Абаскаля одержала 14 побед, 6 раз сыграла вничью и потерпела 4 поражения.