Шмаров считает, что Соболев ослабит «Зенит» в случае перехода из «Спартака»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Шмаров поделился мнением о возможном переходе нападающего москвичей Александра Соболева в «Зенит».

— Это ослабит «Зенит»! Там очень большая конкуренция. «Спартаку» Александр пригодится. Я не знаю, на что он обижается, нужно доказывать свою силу. Надо выходить и забивать голы, — сказал Шмаров Metaratings.

За «Спартак» Соболев выступает с января 2020 года. В активе форварда 58 голов и 32 результативные передачи в 139 играх за красно-белых. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость россиянина в 7,5 миллиона евро.