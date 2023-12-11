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Сегодня, 20:16

Шмаров считает, что «Спартак» мог бы играть лучше в этом сезоне

Руслан Минаев
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Бывший футболист «Спартака» Валерий Шмаров поделился мнением об игре команды в этом сезоне.

«Честно говоря, последняя игра с «Крыльями» очень понравилась. Почему нельзя так проводить все матчи? Это вопросы к Абаскалю. Может, его не было на скамейке, и «Спартак» заиграл. Понятно, что тренер молодой. Руководство задаст вопрос Абаскалю, почему нет стабильности. Главное, что «Спартак» может хорошо играть», — цитирует Шмарова «РБ Спорт».

Абаскаль возглавил «Спартак» летом 2022 года. В сезоне-2022/23 красно-белые впервые за два года завоевали медали чемпионата России, став третьими.

После первой части сезона-2023/24 «Спартак» с 30 очками после 18 туров занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: РБ Спорт
Валерий Шмаров
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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