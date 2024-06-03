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Шнапцев: «Никаких мыслей, что «Пари НН» может вылететь, даже близко не было»

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник «Пари НН» Максим Шнапцев поделился мнением о переходных матчах против «Арсенала» за право остаться в РПЛ.

— После поражения в первом матче зашли в раздевалку и сказали, что ничего страшного не случилось и за два матча мы Тулу точно должны обыгрывать, — приводит слова Шнапцева «Известия». — Если бы не верили в это, не было бы смысла оставаться в РПЛ. Поэтому все были заряжены и настроены. Никаких мыслей, что мы можем вылететь, даже близко не было.

— Еще в марте команда была на достаточно комфортном десятом месте, имела отрыв от зоны переходных матчей. Почему растеряли это преимущество?

— Много травм было. У нас выбыли ключевые игроки — в первую очередь, Мамаду (Майга. — «Известия»). Мамаду, в частности, я хочу сказать: «Брат, всё будет отлично! Я тебя жду на поле, мы все тебя ждем». Благодаря травмам такая ситуация и получилась в конце сезона. Кроме того, немножко пропал фарт. Но в ответном стыковом матче получилось вывезти на характере. Поэтому всей команде хочу сказать спасибо. Они — безумные молодцы.

«Пари НН» обыграл «Арсенал» во втором стыковом матче (2:0) и по результатам двух встреч (3:2) сохранил прописку в РПЛ.

Источник: https://iz.ru/1705891/aleksei-fomin/vklad-cherchesova-v-nash-uspekh-ochen-bolshoi
ФК Арсенал (Тула)
ФК Нижний Новгород
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