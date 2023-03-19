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Сегодня, 19:13

Шнуров: «Я болельщик «Зенита», но хочу сопротивления от ЦСКА! Пускай сыграют классно, забьют первый гол»

Константин Белов
Корреспондент
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Российский рок-музыкант, лидер группы «Ленинград» и болельщик «Зенита» Сергей Шнуров рассказал об ожиданиях от встречи сине-бело-голубых против ЦСКА в 20-м туре РПЛ.

«Пускай сыграют классно, пускай сопротивляются, пускай забьют первый гол. Я болельщик «Зенита», но я хочу сопротивления! Знаю, что мы победим. Надеюсь, что у «Зенита» будут конкуренты. Да, невозможно, все время мы выигрываем, даже попереживать некогда. Нет поводов! Дайте хоть один повод попереживать, пусть сыграют классно», — приводит слова Шнурова корреспондент «СЭ».

Начало встречи — в 19:30 по московскому времени. Перед стартом игры «Зенит» с 48 очками лидирует в турнирной таблице РПЛ, опережая «Ростов» на 7 баллов. ЦСКА с 32 очками занимает 5-ю строчку.

Россия. Премьер-лига. 20-й тур
19 мар, 19:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Зенит
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Футбол
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
Сергей Шнуров
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