Шпилевский назвал шуткой слова Кокорина об отказе Дзюбы от перехода в «Арис»

Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский прокомментировал «СЭ» слова нападающего команды Александра Кокорина о том, что экс-форвард «Локомотива» Артем Дзюба отказался от перехода в чемпионат Кипра.

«Дзюбу мы точно не рассматривали [как кандидата на усиление состава]. У нас есть 4 нападающих. Нам уже никто не нужен на эту позицию. Не могу комментировать шутки Саши, при всем уважении к нему», — сказал Шпилевский «СЭ».

Дзюба с 1 июля находится без клуба после ухода из московского «Локомотива».