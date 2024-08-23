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Сегодня, 12:54

Шпилевский назвал шуткой слова Кокорина об отказе Дзюбы от перехода в «Арис»

Сергей Жуков
корреспондент
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Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский прокомментировал «СЭ» слова нападающего команды Александра Кокорина о том, что экс-форвард «Локомотива» Артем Дзюба отказался от перехода в чемпионат Кипра.

«Дзюбу мы точно не рассматривали [как кандидата на усиление состава]. У нас есть 4 нападающих. Нам уже никто не нужен на эту позицию. Не могу комментировать шутки Саши, при всем уважении к нему», — сказал Шпилевский «СЭ».

Дзюба с 1 июля находится без клуба после ухода из московского «Локомотива».

Артем Дзюба
Футбол
ФК Арис (Лимасол)
Алексей Шпилевский
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