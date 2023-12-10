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Сегодня, 12:08

Шпилевский оценил идею о включении белорусских клубов в российские лиги

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Белорусский специалист, главный тренер кипрского «Ариса» Алексей Шпилевский высказался об идее включения белорусских клубов в российские лиги.

«Как мне идея включить белорусские клубы в российские профессиональные лиги? Со спортивной точки зрения — хорошо. Но нужно учитывать другие факторы: перелеты и расходы для всех клубов, не только белорусских. В целом хотел бы увидеть, чтобы белорусский футбол рос, и желаю этого искренне. Неважно, какой клуб будет принимать участие в российских лигах, главное, чтобы была такая возможность у футболистов. Особенно важно, чтобы росла молодежь», — приводит слова Шпилевского Sport24.

21 октября министр спорта РФ Олег Матыцин предложил включить белорусские клубы в российские профессиональные лиги.

Источник: https://sport24.ru/football/news-603206-trener-arisa-shpilevskiy-otsenil-ideyu-o-vklyuchenii-belorusskikh-klubov-v-rossiyskiye-ligi
Футбол
РПЛ
Алексей Шпилевский
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