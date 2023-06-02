Шпилевский: «Бувач сказал, что считает меня идеальным тренером для «Динамо»

Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский отреагировал на интерес к себе со стороны «Динамо».

«Из России были предложения еще несколько месяцев назад, но я все предложения отклонил. Конечно, приятно, когда управленцы к тебе обращаются, но на данном этапе это было бы неправильно. Я всегда держу своё слово. То доверие, которое в меня вкладывают, пытаюсь оправдать.

Общение с «Динамо» тоже было. Когда я еще в «Кайрате» был, мы с ними уже общались, у них был интерес. И сейчас тоже Бувач высказал мнение, что он считает меня идеальным тренером на данный момент в «Динамо». Приятно, когда такой большой клуб обращается, это большая честь.

Но сейчас мы стали чемпионами с «Арисом», с большой вероятностью мы будем начинать Лигу чемпионов со второго раунда. Я уверен, что с этой командой мы еще не добились своего пика, поэтому я верю, что мы можем даже в Лиге чемпионов чуть-чуть пошуметь», – цитирует Шпилевского Metaratings.

35-летний белорусский специалист возглавляет «Арис» с февраля 2022 года. В минувшем сезоне команда стала чемпионом Кипра.