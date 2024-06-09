Главный тренер «Ариса» Шпилевский: «С Джикией и Дзюбой будет тяжело что-то развивать»

Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский в разговоре с «СЭ» отреагировал на возможные трансферы российских игроков Георгия Джикии и Артема Дзюбы, которые стали свободными агентами.

«Мы не нуждаемся в усилении на эти позиции. И вектор развития клуба — на молодых игроков, чтобы помогать им расти и переходить в другую лигу. С Джикией и Дзюбой будет тяжело уже что-то развивать. При всем уважении к этим двум футболистам. В целом, мы следим за российским рынком», — сказал Шпилевский «СЭ».

30-летний Джикия провел за красно-белых 215 матчей, забил 5 голов и отдал 11 результативных передач.

35-летний Дзюба в сезоне-2023/24 сыграл 21 встречу. На его счету 4 мяча и 3 голевых передачи.