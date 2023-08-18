Шпилевский пошутил о замене Кокорина в «Арисе»: «Буду звонить Дзюбе»

Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский высказался о поисках замены для Александра Кокорина, который после аренды вернулся в «Фиорентину».

«Будем ли искать замену Кокорину? Буду звонить Артему Дзюбе. Попытаюсь его убедить. Посмотрим. Вопрос еще окончательно не закрыт. Если Саша остается там, то, конечно, будем искать ему замену», — приводит слова Шпилевского «РБ Спорт».

В прошедшем сезоне Кокорин выступал на правах аренды за «Арис». Ранее стало известно, что 32-летний форвард попал в заявку флорентийцев на матч 1-го тура серии А против «Дженоа».

В предыдущих сезонах россиянин провел 11 матчей за «фиалок», не отличившись результативными действиями.